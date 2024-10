(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 PIANTEDOSI, BARBERA (PRC): “GLI UNICI PROFESSIONISTI DEL DISORDINE SI

ANNIDANO NEL GOVERNO MELONI”

“Gli unici veri professionisti del disordine in Italia si annidano nel

governo Meloni. Sono rappresentati da certi ministri della Repubblica che

pretenderebbero di autorizzare o non autorizzare i cortei e le

manifestazioni sulla base di valutazioni che sono in netto contrasto con le

libertà sancite dalla nostra Costituzione. Lo scopo è quello di esasperare

gli animi e favorire le violenze in piazza per giustificare una stretta

autoritaria e repressiva. Un vecchio schema già ampiamente utilizzato con

successo in Italia negli anni ’70 contro i movimenti di piazza. Prima si

provocano gli incidenti, poi si reprimono duramente, accusando gli

infiltrati violenti. Sabato scorso abbiamo assistito a inaudite

provocazioni ed atti arbitrari nei confronti di chi voleva solo manifestare

pacificamente. Ad alcuni militanti della Federazione romana di Rifondazione

è stato addirittura impedito di poter entrare in piazza con una risma di

volantini con i quali si chiedeva il cessate il fuoco in Medio Oriente,

considerati arbitrariamente inappropriati. Sabato, piazzale Ostiense è

stata trasformata per alcune ore in una “trappola per topi”. È stata

completamente chiusa da blindati e reti antisfondamento, come quelle usate

nel G8 di Genova. Si poteva entrare solo sottoponendosi alla schedatura di

massa che veniva praticata in maniera intimidatoria con le foto ai

documenti di chi accedeva in piazza, ma non si poteva uscire, neanche

durante le cariche di polizia, costringendo i manifestanti a intossicarsi

con i lacrimogeni lanciati direttamente tra le persone pacifiche che

cercavano disperatamente e inutilmente vie di fuga. Senza considerare

quello che è successo prima della manifestazione, con le decine di bus

bloccati fuori Roma per ore, perquisizioni e identificazioni di massa del

tutto ingiustificate, fogli di via consegnati anche a chi non aveva

precedenti di polizia. Insomma pratiche da polizia sudamericana che nulla

hanno a che fare con il diritto a manifestare, ma che erano funzionali solo

a surriscaldare il clima, insieme alle dichiarazioni allarmistiche dei

giorni precedenti. Quello che è successo a Roma e Torino dovrebbe fare

riflettere sui rischi che corre il Paese con questa destra al governo”. Lo

dichiara Giovanni Barbera membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista.