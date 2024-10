(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 *Economia circolare, Costa (M5S): “È arrivato il momento di una norma

trasversale e condivisa sul deposito cauzionale”*

Roma, 9 ottobre 2024 – “L’economia circolare è fondamentale per la

transizione ecologica e il deposito cauzionale deve essere un pilastro in

Italia così come già avviene in Europa. Il tema ormai non è più se farlo,

ma come. Le problematiche tecniche si superano e questa mattinata serve

proprio ad avviare e consolidare un confronto su questo. Io adesso auspico

una convergenza politica trasversale e condivisa tra tutti i partiti.

Voglio vedere chi possa mettersi di traverso a una proposta di legge che

possiamo depositare dopo averla fatta circolare tra gli stakeholders. È una

sfida che lancio a tutto il Parlamento in questa sala che è il tabernacolo

della democrazia legislativa”. Così il vicepresidente della Camera Sergio

Costa aprendo i lavori del convegno “Strategie e scenari di sostenibilità

alla luce dei nuovi obblighi di legge: il potenziale ruolo del deposito

cauzionale”, in corso alla Sala della Regina, alla Camera dei Deputati.

