DDL LAVORO, AIELLO (M5S): ENNESIMO PROVVEDIMENTO CHE PEGGIORA VITA LAVORATORI

ROMA, 9 OTTOBRE 2024 – “Oggi con questo voto si conclude l’iter di un provvedimento che definisco schizofrenico. Un collegato alla legge di Bilancio il cui percorso, tanto in commissione quanto in Aula, è stato alquanto discutibile sia sotto il profilo formale che sostanziale. Questo provvedimento è il gemello di quel decreto Lavoro approvato strumentalmente il 1° maggio 2023 e colmo di propaganda, servito a maggioranza e Governo per sbandierare una riduzione del costo del lavoro che, basta leggere l’ultimo Rapporto annuale dell’Inps, non è stato minimamente risolutivo”. Lo ha detto il deputato del M5S Davide Aiello durante la dichiarazione di voto sul ddl Lavoro.

“Anche il collegato Lavoro – ha ripreso – non ha nulla che serva per migliorare la qualità del lavoro e la vita dei lavoratori. Durante l’esame in commissione, il M5S ha provato in tutti i modi a migliorare il testo. Abbiamo presentato diversi emendamenti ma da parte di Governo e maggioranza abbiamo ricevuto solo pareri negativi, senza un minimo di confronto. Dovreste spiegare ai cittadini perché ancora una volta state dicendo ‘no’ al salario minimo e al ripristino di Opzione donna; perché state reintroducendo le pericolosissime dimissioni in bianco e spalancando le porte alla somministrazione senza freni; perché, di fronte a quasi 3 operai morti ogni giorno sul lavoro, vi siete opposti all’aumento del ‘Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro’ e alla possibilità per le piccole e medie imprese di ottenere un credito d’imposta per investimenti in sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“Continueremo a combattere contro la vostra idea di lavoro ‘usa e getta’ che impedisce ai nostri ragazzi di essere autonomi e costruirsi una famiglia. Continueremo a chiedervi a voce alta di tassare gli extraprofitti delle industrie delle armi, delle banche e delle compagnie assicurative e destinare queste risorse per migliorare le condizioni di lavoratrici e lavoratori. Non abbiate paura di inimicarvi qualche lobby. Tirate fuori il coraggio, se lo avete; smettetela di essere forti con i deboli e deboli con i forti. Per queste ragioni, il M5S voterà contro il collegato Lavoro” ha concluso Aiello.

