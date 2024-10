(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 99

Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (PRESIDENZA – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria – ESAME DEFINITIVO (GIUSTIZIA);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.

