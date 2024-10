(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA ON. DARIO IAIA IN MERITO AUDIZIONE MINISTRO PICHETTO FRATIN SUL NUCLEARE.

“Se vogliamo procedere verso un sistema energetico nazionale decarbonizzato non possiamo affrontare il tema con un approccio ideologico. Ponendo dei no, a prescindere, al nucleare di nuova generazione” lo ha dichiarato l’on. Dario Iaia, componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, in occasione della audizione del Ministro per l’Ambiente Pichetto Fratin. “Si deve continuare a lavorare sulle valutazioni tecniche che abbiano ad oggetto tutte le fonti di energia, ivi compreso il nucleare sostenibile, in merito al quale stiamo svolgendo un’accurata indagine conoscitiva. Occorre un riordino della legislazione di settore in modo tale da procedere nella direzione della diversificazione delle fonti di energia, tenendo sempre in grande considerazione la tutela dell’ambiente e la competitività del sistema Italia”.