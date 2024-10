[Comune Palermo] La terza Commissione consiliare incontra il Conalpa per discutere del verde cittadino. Dichiarazione consigliera comunale Amella

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 «La terza Commissione consiliare incontra il Conalpa. Lunedì, in terza

Commissione, abbiamo incontrato il Conalpa (Coordinamento Nazionale per gli

Alberi e il Paesaggio), un’organizzazione no-profit impegnata nella tutela

degli alberi, delle foreste, dei giardini e del paesaggio. A seguito di una

richiesta di audizione da parte della Sezione Provinciale di Palermo,

presieduta da Giovanni Padorno, ci è stato chiesto di intervenire per

fermare i continui abbattimenti di alberi, le capitozzature, vera causa

degli ammaloramenti degli stessi e invertire una tendenza che, da diversi

anni, vede una costante riduzione del patrimonio verde della città. In

particolare, abbiamo discusso del futuro dei pini di viale Regione

Siciliana, che rischiano di essere abbattuti indiscriminatamente se non

verranno apportate modifiche o varianti al progetto di riqualificazione

dell’arteria stradale, che il Comune intende affidare ad Anas. Per questo

motivo, nei prossimi giorni convocheremo l’assessore ai lavori pubblici,

Totò Orlando, e l’assessore al verde, Pietro Alongi, per approfondire la

questione, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, così come

proposto dallo stesso Conalpa».

Lo dichiara Concetta Amella, componente della terza Commissione consiliare

per le “aziende partecipate e l’ambiente “.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo