(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 Acli Terra e AGROCEPI siglano un accordo per promuovere politiche di sostegno al sistema agroalimentare italiano

E’ stato siglato in data 8 ottobre, presso la sede nazionale di Acli Terra in Roma, l’accordo di cooperazione tra la stessa Acli Terra e AGROCEPI – Federazione Nazionale Agroalimentare, con lo scopo di promuovere, si legge nell’accordo, politiche di sostegno al sistema agroalimentare anche con apposite iniziative e forme di consultazione su atti legislativi, regolamentari per assumere posizioni condivise in materia

«Acli Terra e AGROCEPI si incontrano su una parola chiave: Europa. Due organizzazioni scendono in campo – ha dichiarato Nicola Tavoletta, Presidente nazionale di Acli Terra – con la stessa maglia nel mondo dell’agricoltura, per promuovere e sostenere l’agricoltura italiana e per tutelare lavoratori e lavoratrici, senza aver paura di burocrazia, ma aiutando a stravolgere quelli che sono i pregiudizi per quanto riguarda la politica agricola comune (PAC), e quindi migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili».

«Con Acli Terra – ha dichiarato Corrado Martinangelo, Presidente di AGROCEPI – abbiamo deciso di firmare questo protocollo d’intesa nella convinzione che una collaborazione tra le nostre organizzazioni porterà un beneficio al mondo dell’agroalimentare. Alla filiera nel suo insieme dai produttori ai trasformatori. Conosciamo e rispettiamo la grande tradizione delle Acli e crediamo che con loro si possa lavorare per aumentare la redditività della terra e degli operatori attraverso il mercato e gli strumenti comunitari».

