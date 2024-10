(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 DDL LAVORO, APPENDINO (M5S): PER GIORGETTI TEMPO DI SACRIFICI? CONTRO LAVORATRICI È ACCANIMENTO

ROMA, 8 OTTOBRE 2024 – “Da oggi se un lavoratore si assenta senza giustificazione dal lavoro per 15 giorni potrà perdere non solo il lavoro ma anche il sussidio di disoccupazione come se si fosse esplicitamente dimesso. Ma vi rendete che state facendo rientrare dalla finestra le dimissioni in bianco? E sapete chi è stato penalizzato di più, negli anni, dalle dimissioni in bianco? Le donne. Dopo due anni di governo e alla vigilia della terza Manovra sorge spontanea una domanda: presidente Meloni, ma che problemi ha con le donne? Lo chiedo alla donna madre e cristiana: che cosa le hanno fatto le donne? Perché oramai siamo all’accanimento! Condannate le donne a un futuro sempre più incerto favorendo i contratti a tempo determinato e l’uso dei voucher; le colpevolizzate facendo entrare i centri Pro Vita in consultori e ospedali; affossate il salario minimo che aiuterebbe soprattutto le donne che in media guadagnano il 30% in meno degli uomini; aumentate le tasse anche sui beni di prima necessità per l’infanzia e per l’igiene intima; tagliate i fondi del Pnrr per asili nido e centri antiviolenza; togliete Opzione Donna. E poi una mattina si sveglia Giorgetti e ci dice che è tempo di sacrifici. Ma perché, queste donne non ne hanno fatti di sacrifici in questi anni?”. Lo ha dichiarato la deputata e vicepresidente del M5S, Chiara Appendino, in Aula alla Camera durante l’esame degli Odg al collegato Lavoro.

