Convocazione del Consiglio Comunale del 14.10.2024, ore 15, Residenza Municipale

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 l 29/05/2027 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all’originale digitale ai sensi dell’art. 23-bis del

D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI

AI SIGG. ASSESSORI

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica

di 1° convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2024 ALLE 15:00

ed in caso di mancanza del numero legale in 2° convocazione presso la Residenza Municipale

il 15/10/2024 alle ore 15:00 per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno

allegato.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Michele Alinovi)

Residenza Municipale

Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

Proposta 5069/2024 – INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA CAVANDOLI PROT.

241264 AD OGGETTO: PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEI LABORATORI DI

QUARTIERE

Proposta 5359/2024 – INTERROGAZIONE PROT. 259461 DELLA CONSIGLIERA

CAVANDOLI SU STRADA MADONNINA A VIGATTO

Proposta 5358/2024 – INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA UBALDI AD

OGGETTO: GESTIONE CONTRIBUTI REGIONALI CENTRI ESTIVI

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli

Assessori.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO

Proposta 4868/2024 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, AL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 CON APPLICAZIONE DI

AVANZO EX ART. 175 E ART. 187 D.LGS 267/2000. I.E.

(Assessore BOSI MARCO)

Proposta 4878/2024 – ESPLICITAZIONE DI INDIRIZZO FAVOREVOLE ALLA STIPULA

DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 TUEL, TRA LA PROVINCIA DI PARMA E

IL COMUNE DI PARMA PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE PALESTRE ANNESSE

AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PARMA DA VINCI (PALESTRA CATELLANI), BODONI,

BOCCHIALINI, PRIMO LEVI, ROMAGNOSI, LICEO SPORTIVO BERTOLUCCI DI P.LE

SICILIA (PALESTRA CAMPANINI) E PLESSI SPORTIVI RENZO DEL CHICCA E

OLTRETORRENTE. STAGIONE SPORTIVA 2024/2025. I.E.

(Assessore BOSI MARCO)

Proposta 5336/2024 – PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO

DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SOCIETA’ GRECI INDUSTRIA

ALIMENTARE S.P.A. UBICATO IN STRADA TRAVERSANTE RAVADESE 58 PRONUNCIAMENTO FAVOREVOLE AL FINE DELL’ASSUNZIONE DELLA

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (EX ART. 14 E

SEGG. L.241/90) INERENTE AL PROCEDIMENTO UNICO 2024.VIII.4/79 IN VARIANTE

AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI DI CUI ALL’ISTANZA DI

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1385/2024 – EX ART. 53 L.R. 21 DICEMBRE 2017, N. 24 I.E.

(Assessora VERNIZZI CHIARA)

ORDINI DEL GIORNO

Proposta 5313/2024 – ORDINE DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI CAMPANINI, CARPI,

BOSCHINI, GUATELLI, TORREGGIANI, NOUVENNE E CORSARO NEL DECIMO

ANNIVERSARIO (2014) DEL BRUTALE ASSASSINIO IN BURUNDI DELLE TRE SUORE

SAVERIANE BERNARDETTA BOGGIAN, LUCIA PULICI E OLGA RASCHIETTI.

Proposta 5326/2024 – ORDINE DEL GIORNO DEI CONSIGLIERI CORSARO, BOSCHINI,

NOUVENNE, CAMPANINI, PINTO, OTTOLINI, GUATELLI, CARRILLO, CARPI,

TORREGGIANI, CANTONI, MARSICO, TAZZI, LAZZERONI E GIOVANNACCI “ISRAELE E

PALESTINA, DUE POPOLI -DUE STATI. PER IL CESSATE IL FUOCO, IL RILASCIO DEGLI

OSTAGGI E IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO PALESTINESE DA PARTE DEL

GOVERNO E DEL PARLAMENTO ITALIANO”.

Residenza Municipale

Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma