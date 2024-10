COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Diventare presidente di seggio e scrutatore: in corso l’aggiornamento degli Albi

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Diventare presidente di seggio e scrutatore: in corso l’aggiornamento

degli Albi

*Per la candidatura a Presidente c’è tempo fino al 31 ottobre, mentre per

gli scrutatori fino al 30 novembre*

C’è tempo *fino al 31 ottobre* per presentare la *domanda di iscrizione

all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale,* mentre *c’è tempo fino al 30

novembre* per richiedere l’iscrizione

* all’Albo scrutatori.*

In entrambi i casi, occorre essere elettore del Comune di Figline e Incisa

Valdarno ed essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di

secondo grado.

*Sono esclusi, *invece:

*gli over 60 anni*;

i *dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle

Telecomunicazioni e dei Trasporti*;

gli *appartenenti alle Forze Armate in servizio*;

i *medici che svolgono presso le Usl le funzioni già attribuite ai medici

provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici* *condotti*;

i *segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a

prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali*;

i *candidati alle elezioni* per le quali si svolge la votazione.

I moduli di domanda sono *disponibili **presso lo Sportello FacileFIV dei

municipi comunali *(in piazza IV Novembre 3 a Figline e in piazza del

Municipio 5 a Incisa)

oppure s*ulla rete civica comunale*, e potranno essere presentati allo

