Roma, 8 Ottobre 2024

ANTIMAFIA, ASCARI (M5S): GASPARRI COME AL SOLITO MENTE SAPENDO DI MENTIRE

ROMA, 8 ott. – “Il senatore Gasparri da mesi inventa accuse false e calunnie nei confronti del nostro collega Cafiero De Raho, ben sapendo che lui come ex procuratore nazionale Antimafia è parte lesa del caso dossieraggio. Anche oggi sovverte consapevolmente la realtà pur di infamare. Nella sua ultima dichiarazione parla a casaccio, alludendo al ruolo di De Raho alla Dna, di verifiche riguardanti Crosetto o altri esponenti del centrodestra, come l’attuale ministro Casellati. Per biechi motivi di propaganda politica Gasparri mistifica la realtà perché sa benissimo che gli accessi su Crosetto e gli altri esponenti politici sono stati fatti sotto la gestione di Melillo. Gasparri e tutto il centrodestra continuano a fare confusione voluta solo per infamare una persona stimata in Italia e nel mondo per il suo impegno al servizio della legalità”.

Così la deputata M5S Stefania Ascari, componente della commissione Antimafia.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle