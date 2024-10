(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Ad Albinea un superesperto per parlare della pioggia

nell’incontro dal titolo “L’acqua sulla terra, dal Big Bang ai

cambiamenti climatici”

L’appuntamento sarà venerdì 11 ottobre, alle ore 20.30, in sala civica

ALBINEA (8 ottobre 2024) – Si intitola “L’acqua sulla Terra dal Big Bang ai

cambiamenti climatici” l’incontro organizzato dall’associazione culturale Crea

Liberamente E.T.S che si terrà nella sala civica di Albinea venerdì 11 ottobre alle

ore 20.30.

Il relatore sarà Vincenzo Levizzani, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche

e autore del libro “Quando fuori piove. Storia e futuro della pioggia”. Introdurrà

l’iniziativa il presidente di Crea Liberamente Roberto Bedenghi e poterà un saluto la

sindaca di Albinea Roberta Ibattici.

Vincenzo Levizzani ha svolto ricerca per oltre quarant’anni nel Consiglio Nazionale

delle Ricerche all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima di Bologna e

insegnato fisica delle nubi all’Università di Bologna. Si occupa di fisica delle nubi e

delle precipitazioni con particolare riguardo alle nubi temporalesche e agli eventi

estremi. Ha partecipato alla pianificazione e al lancio di alcuni dei satelliti

attualmente in orbita per ESA ed EUMETSAT e collaborato a missioni spaziali NASA,

in Giappone, Corea e in altri paesi del mondo. È il fondatore dell’International

Precipitation Working Group della World Meteorological Organization ed è Fellow

della Royal Meteorological Society. Ha pubblicato oltre 200 articoli su rivista

internazionale e diversi libri specialistici per Springer Nature. Recentemente si

occupa con passione di divulgazione scientifica ed è autore per Il Saggiatore dei

saggi: Il libro delle nuvole (2021), Piccolo manuale per cercatori di nuvole (2022) e

Quando fuori piove (2024).

Marco Barbieri