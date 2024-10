1008 avviso contributi 2024 gemellaggi

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

Avviso per la concessione di contributi per iniziative di promozione della cooperazione internazionale, dei gemellaggi e per iniziative di solidarietà – anno 2024

La Spezia, 8 ottobre 2024 – È stato pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia l’avviso per la concessione di contributi a favore di associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, enti e istituzioni pubbliche del territorio e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che nel corso del 2024 abbiano svolto iniziative volte al rafforzamento dei rapporti di gemellaggio e amicizia tra città, o iniziative di promozione della solidarietà e di sostegno a popolazioni in difficoltà.

L’avviso ed il format per la presentazione delle proposte sono disponibili alla pagina “Ultimi avvisi” del sito web istituzionale https://www.comune.laspezia.it/novita/avvisi/.

Gli interventi finanziabili dovranno ricadere in una delle due seguenti tipologie:

A. Proposte che concorrono alla promozione e diffusione dei valori del gemellaggio e della collaborazione tra città, prendendo in considerazione i contratti di Gemellaggio ed i patti già siglati dal Comune della Spezia con città europee ed extra europee, o potenziali accordi con altre città che abbiano come finalità l’incremento delle opportunità di scambio, formazione, lavoro e/o allo sviluppo economico e sociale delle due comunità;

B. Proposte volte allo sviluppo di azioni concrete a supporto di comunità o gruppi in difficoltà, sia con sede in paesi in via di sviluppo che a livello locale, prevedendo altresì attività di diffusione e sensibilizzazione della cittadinanza verso i valori della solidarietà e del mutuo aiuto, con particolare attenzione verso le nuove generazioni.