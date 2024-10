(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

7 ottobre 2024

PSB, DELL'OLIO (M5S): UPB AMMETTE CHE MELONI E' APPESA AL PNRR DI CONTE

PSB, DELL’OLIO (M5S): UPB AMMETTE CHE MELONI E’ APPESA AL PNRR DI CONTE

Roma, 7 ottobre. “L’Upb oggi ha recapitato un messaggio chiaro al Governo Meloni. Visto che il Piano strutturale di bilancio non favorisce la crescita, per il 2024 rivista al ribasso a uno striminzito +0,8%, il Paese resta appeso al Pnrr di Conte, peraltro mai votato dal partito della Meloni. In audizione davanti alle Commissioni bilancio, infatti, la presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, ha detto che nel Piano strutturale di bilancio la crescita dipende dal Pnrr fino al 2026. La spinta alla crescita, quindi, avviene attuando il Pnrr ed è cruciale che questo sia fatto. Peccato che nel 2024 finora siano stati spesi solo 9 miliardi sui 44 programmati”. Lo comunica in una nota Gianmauro Dell’Olio (M5S), vicepresidente della Commissione bilancio della Camera.

