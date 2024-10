(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024

*Nuova nomina per l’avvocato Carmela Zuottolo di San Marzano sul Sarno:

“Una missione per i giovani nell’Accademia nazionale di Danza”*

“Al servizio dei giovani, parte una nuova avventura nell’Accademia

nazionale di Danza. Una bella sfida, sono nella governance”. Così

l’avvocato Carmela Zuottolo di San Marzano commenta la nomina, su

indicazione del ministero della Ricerca, Università e Cultura nell’Ente di

rilevanza storica.

Istituita nel 1948 con un decreto legislativo che trasformò la Regia Scuola

di Danza fondata nel 1940 da Jia Ruskaja e annessa all’Accademia nazionale

d’Arte Drammatica, oggi l’Accademia nazionale di danza è un istituto di

Alta Formazione Coreutica del comparto Afam del ministero per l’Istruzione,

università e Ricerca (Miur).

“Qui tanti sogni, tanti giovani che si impegnano per seguire e far crescere

una passione. Sono felice – spiega la Zuottolo – di dare una mano e di

contribuire a proiettare una grande storia nel futuro”.

La Zuottolo ha già incontrato tutti i vertici in questa settima di incontri

a Roma.

“Ho ricevuto un’ottima accoglienza. Lavorerò a programmi concreti per

l’Accademia ed anche in questo ruolo penserò, lo assicuro, alla mia terra,

ai giovani del nostro territorio”.

