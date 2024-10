(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024

UniPg ospita il 9 e 10 ottobre il meeting “SerenaMente: i giovani e le nuove patologie del millennio”

L’Università degli Studi di Perugia ospiterà il 9 e 10 ottobre 2024 un importante convegno dedicato alla salute mentale, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

L’evento, intitolato “SerenaMente: i giovani e le nuove patologie del millennio”, si terrà nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (mercoledì 9) e la Sala della Fondazione Sant’Anna (giovedì 10 ottobre).

Organizzato in collaborazione con Usl Umbria 1 e numerose realtà locali e nazionali, il meeting si pone l’obiettivo di affrontare le sfide attuali della salute mentale, con un focus particolare sulle nuove forme di psicopatologia giovanile.

Inoltre, il progetto “Carte da Legare”, dedicato alla memoria dell’Ospedale Psichiatrico di Perugia, rappresenta una delle attività più rilevanti dell’evento.

L’iniziativa vede il coinvolgimento di istituzioni accademiche, enti del terzo settore e fondazioni impegnate nel campo della salute mentale, come il Consorzio AURIGA e la Fondazione “La Città del Sole”, con il patrocinio di varie istituzioni locali.

Attraverso una serie di interventi e dibattiti che coinvolgeranno esperti del settore medico, sociale e accademico, si discuteranno tematiche fondamentali come la diagnosi precoce, l’inclusione sociale e il ruolo della comunità e delle famiglie nella gestione delle malattie mentali. L’evento sarà un’occasione di confronto per il mondo scientifico, accademico e le famiglie dei pazienti, con lo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza su un tema di crescente rilevanza sociale.

L’Università degli Studi di Perugia, insieme alle altre istituzioni coinvolte, si conferma impegnata nella promozione di iniziative volte a sensibilizzare il pubblico e a fornire strumenti per la prevenzione e il trattamento delle malattie mentali, contribuendo così a costruire una società più inclusiva e attenta al benessere delle persone.

Per la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024 l’Organizzazione Mondiale della Sanità quest’anno ha scelto come tema “It’s time to prioritize mental health in the wokplace”, ambito per il quale l’Università degli Studi di Perugia, da anni, offre un servizio di counselling psicologico.

Perugia, 7 ottobre 2024

[cid:75d94f02-c441-48e7-b726-1e08bc04fb11]

Ufficio Stampa, WEB, Social Media, Comunicazione Interna, SEM SEO Specialist

Area Comunicazione e Brand Management – Rettorato

Università degli Studi di Perugia

Piazza Università, 1

06123 Perugia

http://www.unipg.it