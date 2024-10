(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 FONTANA DI TREVI, RAMPELLI (VPC-FDI): IN QUELLA PIAZZA SI SOGNA LA DOLCE

VITA, NO AL CONTINGENTAMENTO

*Basta alla polemica contro l’iperturismo. La sinistra si è battuta per il

diritto universale alla cultura e ora vuole il numero chiuso per le città

d’arte? *

“Il luogo simbolo della Dolce Vita di Fellini, che ci ha regalato le

immagini di Anita e Marcello, non può trasformarsi in un atto burocratico

con una macchinetta che timbra il biglietto d’ingresso. Il contingentamento

degli ingressi a Fontana di Trevi è un colpo terribile all’immaginario

mondiale, una resa del sindaco Gualtieri e della sua giunta di fronte alla

incapacità di guardare ai problemi reali di quella piazza. Capisco il

sovraffollamento e i disagi che ne derivano ma contingentare e

regolamentare gli ingressi non renderà fontana di Trevi più godibile ma

semplicemente più esclusiva, senza parlare del danno economico che si

arrecherà alle attività commerciali che danno lavoro oltre che profitti

agli imprenditori. Si sta arrivando a privatizzazione degli spazi pubblici,

cosa ancora più deprecabile nella Capitale che fa dell’universalità la sua

cifra specifica. Il vero problema a Fontana di Trevi non sono le centinaia

di migliaia di turisti che legittimamente la vogliono vedere ma è l’assenza

di controlli, la mancanza di cestini dell’immondizia, la preponderante

presenza di negozi di souvenir di pessimo gusto che vendono paccottiglia.

Infine una considerazione: siamo proprio sicuri che dopo decenni di

battaglie per emancipare la classe operaia, il mondo rurale, il

proletariato e i più poveri per consentire loro di accedere ai diritti di

tutti, diritto alla cultura attraverso il turismo in testa, sia giusto

immaginare il numero chiuso per le città d’arte (l’overtourism) fino a

proporre i tornelli per entrare nelle piazze monumentali? Inviterei tutti

coloro che si stanno spingendo verso questa idea a essere più cauti e a

sondare risposte meno rudimentali che non mettano mai a rischio

l’universalità del diritto alla cultura e alla conoscenza dei luoghi del

mondo”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio

Rampelli di Fratelli d’Italia.