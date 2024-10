“Boccaccio ‘inventore’ di Dante”: il 10 ottobre tornano le Letture Classensi

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 *“Boccaccio ‘inventore’ di Dante”: il 10 ottobre t**ornano le Letture Classensi *

Il 10 ottobre* *tornano le Letture Classensi. Il nuovo ciclo di appuntamenti, curato da Claudia Sebastiana Nobili, ordinaria di Letteratura italiana e membro della Società Dantesca Italiana, vedrà la partecipazione di due relatori in ciascuno incontro che discuteranno sul tema “Boccaccio ‘inventore’ di Dante”, approfondendo ogni volta un aspetto specifico. I relatori, sono tutti studiosi e docenti universitari di alto profilo: da Alfredo Cottignoli, docente universitario di Filologia dantesca e curatore del volume 40 delle “Letture Classensi”, a Renzo Bragantini, italianista, fino a Natascia Tonelli e Marco Veglia, entrambi membri dell’Ente nazionale Boccaccio.

Ogni incontro esplorerà il ruolo di Giovanni Boccaccio nel plasmare l’immagine di Dante nel Trecento, attraverso la biografia, i commenti e la trasmissione della Commedia. Boccaccio fu il primo biografo di Dante con il Trattatello, commentò il poema nelle Esposizioni e trascrisse personalmente tre copie della /Commedia/. Il rapporto intellettuale tra Boccaccio e Dante offre uno spunto per comprendere la fortuna immediata del poema *dantesco* e il complesso legame fra le tre corone della letteratura italiana: Dante, Petrarca e Boccaccio, che ha influenzato la letteratura italiana nei secoli successivi.

Il primo appuntamento, *g**iovedì 10 ottobre alle 17.30** in s**ala Dantesca*, vedrà Alfredo Cottignoli dialogare con Luca Fiorentini sul tema Boccaccio dantista, tra esegesi e narrazione.

Gli altri appuntamenti:

*Giovedì 7 novembre – ore 17.30*

Boccaccio, Petrarca, e l’ombra di Dante

*Martedì 12 dicembre – ore 17.30*

Eros e giustizia. Beatrice, Francesca e le donne del Decameron

Ingresso libero

Giulia Gagliano

Ufficio Stampa e Comunicazione

https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/jnejsf/yluqs4/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb211bmUucmEuaXQ?_d=996&_c=9e017f02

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [2]

[2] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=jnejsf&_t=b3466ba5