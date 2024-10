Rc auto, più rischi che opportunità con il nuovo Modulo Blu digitale

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

5 ottobre 2024

RC AUTO: DA MODULO BLU DIGITALE PIU’ RISCHI CHE

OPPORTUNITA’. 1,8 MILIONI DI SINISTRI NEL 2023, L’80% RISOLTO

CON LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

CONSUMATORI E AGENTI ASSICURATIVI INVIANO OSSERVAZIONI

CRITICHE AD IVASS

L’Ivass ha avviato l’iter di revisione del Regolamento Isvap n. 13/2008

introducendo la facoltà di denuncia di sinistro Rc auto attraverso applicazioni

mobili o web, che di fatto digitalizzano il cosiddetto “modulo blu”, ossia la

Constatazione Amichevole di Incidente (Cai). Una novità che, secondo

consumatori e agenti assicurativi, presenta più rischi che opportunità.

In Italia si sono registrati nell’ultimo anno 1,8 milioni di sinistri tra veicoli (fonte

Ivass): di questi circa l’80% (oltre 1,44 milioni) sono stati gestiti tramite

procedura di Constatazione Amichevole di Incidente.

Il modulo blu (o CAI) è un documento prestampato che serve a denunciare alle

compagnie assicurative un sinistro tra veicoli a motore – spiegano le associazioni

– Un modulo che deve essere compilato con una serie di informazioni quali luogo

e data della collisione; dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle

polizze RC Auto; dati relativi ai veicoli e alle compagnie assicuratrici; circostanze

del sinistro; indicazioni di eventuali feriti e testimoni ecc. Il documento prevede

inoltre una sezione grafica utile a disegnare i dettagli dell’incidente. Se il modulo

viene firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolto nel sinistro, vale

come accordo sulla dinamica dell’incidente e consente la riduzione dei tempi di

gestione del sinistro.

“Eliminando l’obbligo a carico delle compagnie di assicurazione di consegna del

modulo cartaceo, sostituendolo con una applicazione informatica, si potrebbe

complicare la sottoscrizione di un accordo tra i conducenti nell’immediatezza di

sinistro, a maggior ragione nei casi in cui i sottoscrittori sono persone con scarsa

dimestichezza nell’uso delle tecnologie informatiche – spiegano Assoutenti,

Confconsumatori, Movimento Consumatori e Sna (Sindacato Nazionale Agenti

di assicurazione), che hanno presentato le proprie osservazioni all’Ivass – La

Cassazione, con la sentenza n.15431/2024, ha recentemente confermato che il

modulo Cai, sottoscritto da entrambi i conducenti, determina una presunzione,

salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia

svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Evidenti quindi

le problematiche legate a facili errori di compilazione su un dispositivo di piccole