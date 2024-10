Periferie: domani ore 11,30 presentazione “Motoria 2024” con Battilocchio, Don Coluccia, Franco. Sport e inclusione in periferia

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

Una tre-giorni di sport e aggregazione, in collaborazione con ACSI e le realtà sportive locali, avrà luogo nel VI Municipio dall’11 al 13 Ottobre. L’edizione 2024 di “MOTORIA- L’INCLUSIVITA’ in MOVIMENTO” sarà presentata domani,lunedì 7 Ottobre, alle 1130 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione: eventi, competizioni sportive, momenti di aggregazione e socialità promossi in questo quadrante della periferia della Capitale e che vedranno i giovani protagonisti. Parteciperanno alla conferenza stampa : Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, Nicola Franco, Presidente VI Municipio Le Torri- Roma Capitale, Don Antonio Coluccia, prete di periferia, noto per il suo impegno coraggioso contro la criminalità. La conferenza sarà trasmessa sulla webtv della Camera dei Deputati.

