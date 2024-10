(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

Morte Sammy Basso, il cordoglio di Giani: "Ci ha trasmesso energia

straordinaria”

Premiato col Pegaso nella scorsa edizione del Next Generation Fest

Scritto da Lorenza Berengo, domenica 6 ottobre 2024 alle 13:45

“Un esempio straordinario di coraggio e determinazione, di intelligenza e

senso dell’umorismo.”

Così il presidente Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la morte

di Sammy Basso, il giovane vicentino (di Bassano del Grappa) laureato in

biologia molecolare, malato di progeria.

“Lo ricordo con affetto – sottolinea il presidente Giani – per l’impegno

nel aver fatto conoscere al mondo questa rara sindrome che crea

l’invecchiamento precoce e per l’incredibile energia con cui ha vissuto. E’

stato un privilegio premiarlo con il Pegaso al Next Generation Fest del

2023. La sua personalità- conclude Giani – continuerà ad ispirare molti

di noi”