(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 M.O.: De Rosa (FI), violenza inaccettabile, plauso a Forze dell’Ordine

“Doveva essere un corteo per la pace, a sostegno della Palestina e del Libano, invece, come preannunciato dal Governo, il tutto si è trasformato in guerriglia urbana. Bene la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dei vertici della Questura che avevano risposto anzitempo con un secco diniego, negando il consenso alla manifestazione di ‘pace’. Le strade di Roma sono state messe a ferro e fuoco, il braccio armato dei facinorosi, appartenenti ai Black Bloc, si è fatto sentire. Un bollettino di guerra: 40 feriti, di cui 30 esponenti delle forze dell’Ordine. A loro va la mia più totale vicinanza e solidarietà, e i complimenti per il grande lavoro svolto per la gestione dell’ordine pubblico. È inaccettabile, manifestare senza autorizzazione, rivendicando la pace in Medio Oriente e comportarsi poi con ferocia disumana. Questa non è assolutamente la strada giusta. La violenza va condannata senza distinzione di colori politici, sempre. Dinanzi a questi episodi, lo Stato non farà mai dietro front. La pace è l’esatto contrario di quanto avvenuto ieri nella Capitale”.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa a Palazzo Madama.

