(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 Bonelli: Musumeci sorprendente, la sua Sicilia in ginocchio per siccità e

condannata dall’UE dà lezioni di ambientalismo?

“Il ministro Musumeci è una persona sorprendente ed è capace di sparare

raffiche di sciocchezze senza rendersene conto. Per parlare di ambiente,

ricorda addirittura il fascista Almirante. La politica ambientale di

Musumeci è quella che ha attuato da presidente della Regione Sicilia? Ha

permesso che in Sicilia l’abusivismo edilizio deturpasse le bellezze

paesaggistiche, ambientali e archeologiche, e non ha fatto nulla per

fermare la cattiva gestione del sistema idrico, che porta molti comuni ad

avere l’acqua una volta ogni dieci giorni”.

Così in una nota Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di AVS, che prosegue:

“La sua è la regione condannata dalla Corte di Giustizia perché priva di

depuratori, consentendo così che i liquami finiscano in mare, mentre la

siccità ha desertificato oltre il 50% del territorio regionale. Inoltre, il

ministro dovrebbe studiare di più. I dati ISPRA indicano come regione più

cementificata d’Italia la Lombardia. Definire Fratelli d’Italia un partito

ambientalista è una barzelletta di pessimo gusto, considerando che, da

quando governa l’Italia, ha ridotto i perimetri dei parchi, approvato norme

che aumentano il consumo di suolo, approvato leggi che consentono

l’abbattimento di specie protette, e sabotato le energie rinnovabili e le

politiche di contrasto al cambiamento climatico. Ieri il fascista

Almirante, oggi i costruttori, i petrolieri e i cacciatori sono gli

ispiratori della linea ambientalista di Fratelli d’Italia. Si chiama

‘pragmatismo meloniano’,” conclude.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75