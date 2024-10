(ARC) 7 Ottobre: Rosolen, un anno fa messi in discussione valori Occidente

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

dell’attacco di Hamas a Israele

Trieste, 6 ott – “Oggi la Regione ? qui per ribadire ancora una

volta come la comunit? ebraica di Trieste – al pari di tutte le

comunit? ebraiche del Friuli Venezia Giulia – costituisca una

nostra parte essenziale: la sicurezza, la libert? e la serenit?

di ciascuno dei suoi componenti sono la sicurezza, la libert?, la

serenit? dell’intera comunit? regionale”.

Lo ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione, Universit?,

Formazione, Ricerca, Lavoro Alessia Rosolen in rappresentanza del

presidente della Regione Massimiliano Fedriga e presente assieme

all’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio

Scoccimarro, alla cerimonia di commemorazione dell’attacco di

Hamas ad Israele del 7 ottobre dello scorso anno che si ? tenuta

al Tempio israelitico di Trieste.

A un anno dalla strage di 1200 israeliani da parte di Hamas, la

commemorazione in sinagoga ? stata organizzata dalla comunit?

ebraica di Trieste e aperta a tutti i cittadini, con interventi,

tra gli altri, del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

Alla presenza del rabbino capo Alexander Meloni ? seguita la

cerimonia in ebraico e in italiano e il racconto in video di

Angelica Edna Cal? Livne, insegnante e scrittrice, testimone

dell’attentato.

“Siamo qui oggi – ha ricordato l’esponente della Giunta regionale

– per ribadire che Israele rappresenta i confini di

quell’Occidente che per noi significa democrazia, emancipazione,

tolleranza. Israele ? molto pi? di uno Stato democratico ed

indipendente: ? simbolo di libert? e di progresso, proprio i

valori occidentali messi in discussione dall’eccidio di un anno

fa”.

Rosolen ha indicato come “la lunga notte nera popolata da incubi,

calata sugli abitanti di Israele, di Gaza e del Libano dopo quel

7 ottobre deve essere considerata il capitolo di una battaglia

pi? ampia tra democrazie e regimi autoritari. E una battaglia in

cui non si deve accettare che vengano confusi vittime e

carnefici, in cui deve essere chiaro che i nemici pi? spietati

del popolo palestinese sono proprio fra coloro che affermano di

difenderlo”.

L’assessore ha citato Primo Levi: “Non so e non mi interessa

sapere se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che

vittima incolpevole sono stato ed assassino no; so che gli

assassini sono esistiti, non solo in Germania, e ancora esistono,

e che confonderli con le vittime ? una malattia morale o un vezzo

estetico o un sinistro segnale di complicit?; soprattutto, ? un

prezioso servigio reso (volutamente o no) ai negatori della

verit?”.

“L’odio e la violenza dietro al quale si camuffano anche le

manifestazioni delle ultime ore, assieme agli imbarazzati silenzi

di qualcuno, devono portarci a riflettere, perch? in gioco non

c’? l’insindacabile diritto di criticare qualcosa o qualcuno ma

il dovere di comprendere che quando si manifesta l’antisemitismo

allora ? la libert? di tutti a rischiare di essere minacciata”,

ha concluso Rosolen.

