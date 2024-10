1006 monsignor Acerbi nominato Cardinale Le congratulazioni del Sindaco Peracchini

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

Monsignor Acerbi nominato Cardinale

Le congratulazioni del Sindaco PeracchiniLa Spezia, 6 ottobre 2024 – A seguito della nomina a Cardinale di Monsignor Angelo Acerbi, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara:

“A nome della città della Spezia e della Provincia, esprimo le mie più sentite congratulazioni a Monsignor Angelo Acerbi per la sua nomina a Cardinale da parte di Papa Francesco: un motivo di orgoglio per la nostra comunità, considerando che da oltre due secoli mancava un cardinale spezzino. Il suo instancabile impegno al servizio della Chiesa e del prossimo, con oltre 50 anni di dedizione, rappresenta un esempio di umanità e fede, oltre a essere arricchito da una straordinaria carriera internazionale. Questa nomina riconosce non solo il suo percorso ecclesiastico, ma anche il suo straordinario contributo nel sostenere i più bisognosi. A Monsignor Acerbi va il mio augurio di continuare a essere una guida spirituale per tutti, e rivolgo un sentito riconoscimento alla curia spezzina per il costante impegno nel diffondere i valori della pace, della fratellanza e di una profonda umanità nel cammino della vita.”