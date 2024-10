(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

RIFORESTAZIONE MONTE MARIO, INIZIATI I LAVORI DEL TAVOLO TECNICO

Roma, 5 ottobre 2024 – Primo incontro ieri mattina in Campidoglio per il Tavolo Tecnico che riunisce i soggetti coinvolti nella riforestazione dell’area naturalistica di Monte Mario interessata dall’incendio dello scorso 29 luglio. 12 ettari andati in fiamme degli oltre 200 dell’intera Riserva.

Alla riunione hanno partecipato oltre all’Assessorato al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio e all’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, personale del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale, le Direzioni Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, Roma Natura, l’Odine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Roma e del Lazio, quello degli Agrotecnici, il Collegio dei Periti Agrari, Crea, Mipaaf e Agenzia del Demanio proprietaria di alcune porzioni.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni hanno espresso una forte adesione e l’intenzione di lavorare quanto più celermente possibile per restituire alla città l’area verde rigenerata e messa in sicurezza sia dal punto di vista idrogeologico sia con adeguate soluzioni per prevenire futuri incendi.

Nei prossimi giorni, la riunione del gruppo di lavoro tecnico integrato provvederà a definire il cronoprogramma di interventi che partiranno quanto prima con la pulizia e bonifica delle aree incendiate – di cui si ha già un rilievo digitale realizzato dalla Protezione Civile Capitolina – e la scelta delle specie arboree e arbustive con cui far rinascere un’area verde inserita nel tessuto urbano e importante per la città.