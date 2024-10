(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 MO, Pellegrino (FdI): sinistra condanni senza ambiguità violenza a manifestazione

“Bene aveva fatto la Questura di Roma a negare l’autorizzazione alla manifestazione pro Palestina, tenutasi poi a Roma quest’oggi. L’intolleranza e la violenza hanno trionfato, con conseguenze gravi per l’ordine pubblico e l’incolumità delle forze dell’ordine poste lì a sorvegliare. Sono stati lanciati sassi, bottiglie e bombe carta contro la polizia, segno che questi facinorosi non avevano argomenti o voglia per contestare civilmente Israele. Hanno preferito strizzare un occhio ai terroristi di Hamas ed ispirarsi a chef Rubio, politicante improvvisato e novello squadrista, che invita a marchiare le case di chi non la pensa come lui.

Esprimo la piena solidarietà agli agenti aggrediti e spero che tutte le forze politiche, compreso la sinistra, condannino senza ambiguità quanto accaduto”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino.

