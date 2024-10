(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Cittadinanza: Nevi, dirigenza lega smentisca cori giovani

“La politica è una cosa seria e non uno scontro contro chi la pensa diversamente. Ci auguriamo che i cori dei giovani leghisti contro Antonio Tajani siano solo il frutto di giovani ignoranti e ci aspettiamo che vengano immediatamente smentiti dalla dirigenza leghista. Il centrodestra, grazie al presidente Berlusconi, ha maturato nel tempo una tradizione di ascolto, dialogo e sintesi che speriamo nessuno voglia mettere in discussione”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

