(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Cittadinanza : Battilocchio (FI): Ius Italiae passo in avanti per aggiornare e razionalizzare sistema

“Come detto dal Segretario Tajani la nostra proposta verrà presentata agli alleati e con loro discussa, entrando nel merito delle tematiche: è un provvedimento articolato che vede, oltre all’introduzione di un meccanismo per chi frequenta, con profitto, le nostre scuole per 10 anni, anche un aggiornamento dei percorsi legati allo “ius sanguinis”, la cui regolamentazione attuale è stata spesso utilizzata in maniera non opportuna e corretta. Nessun intento permissivista ma nuovo approccio, all’insegna della serietà. Questo è un tema totalmente svincolato dal contrasto all’immigrazione clandestina : grazie alle politiche del Governo Meloni, in particolare sotto l’egida dei Ministri Tajani e Piantedosi, i numeri degli arrivi irregolari nel 2024 sono crollati. Il percorso è ancora lungo ma la direzione è quella giusta” ha dichiarato da Milano, dove partecipa alla “Giornata dell’Economia” Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, a proposito della presentazione della proposta relativa alla concessione della cittadinanza.

