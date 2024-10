(ARC) Eventi: Roberti, Samer modello di imprenditore che investe nello sport

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

presidente e amministratore delegato dell’azienda di shipping

Trieste, 5 ott – “La promozione dello sport da una parte la

fanno gli atleti con i loro successi, dall’altra la mettono in

atto persone come Enrico Samer, il quale da imprenditore

illuminato ha scelto d’investire prendendosi in carico la societ?

di pallanuoto e realizzando degli impianti multidisciplinari dove

prima c’era l’abbandono e il degrado”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti in occasione del conferimento da parte

del Panathlon Club Trieste del premio “el Mulo de oro”

all’imprenditore Enrico Samer, cerimonia a cui ha partecipato tra

le altre autorit? anche il sindaco Roberto Dipiazza.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale dopo aver