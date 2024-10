(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

Sabato 5 ottobre 2024

Alba: accolti in municipio le delegazioni di Arlon, Beausoleil e Böblingen

Sabato 5 ottobre il sindaco di Alba Alberto Gatto, l’assessore ai Gemellaggi Davide

Tibaldi, il vice sindaco Caterina Pasini, gli assessori Lucia Vignolo, Luigi Garassino e

Roberto Cavallo accanto ad una folta rappresentanza di consiglieri comunali, hanno

accolto nella sala Consiglio del Palazzo comunale gli esponenti delle città gemelle

Arlon, Böblingen e Beausoleil.

In municipio sono stati ricevuti l’ex sindaco di Arlon Raymond Biren con la moglie, il

vicesindaco di Beausoleil Gérard Destefanis con la consigliera delegata ai gemellaggi

Rachel Souko, il vicesindaco di Böblingen Tobias Heizmann con i consiglieri Frank Wolf

e Tim Göhner, l’ex consigliera Claudia Maresch e Anette Fisher con il marito.

Gli esponenti delle città gemellate con Alba saranno ospiti al Palio degli Asini domenica

6 ottobre in Piazza Risorgimento dove correrà anche una batteria associata alle città

gemelle.

Arrivati venerdì 4 ottobre dalle diverse località di origine, le delegazioni

soggiorneranno ad Alba fino a lunedì 7 ottobre.

«Siamo molto felici di accogliervi nella nostra città in questo bellissimo weekend della

Rievocazione storica e del Palio degli Asini – ha detto il sindaco Alberto Gatto – In

questo fine settimana potrete assistere alle nostre più belle manifestazioni

folcloristiche. I gemellaggi sono un’ottima occasione di scambio e sinergia tra le nostre