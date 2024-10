(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 *Segredifesa: a Port Klang, 17° “Joint Cooperation Meeting” Malesia-Italia*

*Port Klang (Malesia), 3 ottobre 2024 -* In occasione della sosta di Nave

Montecuccoli a Port Klang, in Malesia, una delegazione del Segretariato

Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, guidata dal

Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli, Direttore della Direzione degli

Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO), e accompagnata

da S.E. Massimo Rustico, Ambasciatore d’Italia in Malesia, ha partecipato

al 17° Joint Cooperation Meeting (JCM) Malesia-Italia. L’attività ha

segnato il riavvio delle relazioni bilaterali dopo un periodo di

interruzione. Ha fatto parte della delegazione anche l’Ammiraglio Div.

Marco Tommasetti, in rappresentanza dello Stato Maggiore Marina.

Il 17° JCM è stato preceduto dal 10° Defense Industry Working Group (DIWG),

co-presieduto dal Chief della Defence Industry Division del Ministero della

Difesa malese e dal Dott. Maurizio Ruggero Mele della Federazione Aziende

Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). In concomitanza

con tali meeting è stata svolta un’ulteriore attività – The Italian

Malaysian Industry Day – a bordo di nave Montecuccoli della Marina Militare

italiana. Tale occasione ha consentito alle aziende nazionali (quali ad

esempio Leonardo, Fincantieri ed Elettronica) di presentare le proprie

capacità a molti rappresentanti istituzionali della Difesa e dell’industria

malese.

Si rinnova la già consolidata cooperazione bilaterale, con l’avvio di nuove

iniziative di partenariato strategico tra i due Paesi relative a tutti i

domini. In particolare, il Generale Lupoli ha illustrato il funzionamento

del nuovo modello italiano di Government to Government Procurement (G2G) e

i vantaggi che potrebbe garantire alla Difesa malese, suscitando un vivo

interesse. In tal senso si è proposto di effettuare la visita di una

delegazione malese in Italia sia presso la Direzione Nazionale degli

Armamenti sia presso le aziende di interesse del comparto Difesa nazionale,

per individuare progetti che possano soddisfare nell’immediato i requisiti

operativi malesi.

Durante la permanenza in Malesia, il Generale Lupoli e l’Ambasciatore

d’Italia in Malesia, oltre al privilegio dell’incontro con il Vice Ministro

della Difesa malese a bordo di Nave Montecuccoli, hanno avuto quello con il

neo nominato Segretario Generale della Difesa malese, S.E. Lokman Hakimi

bin Alì, e con il delegato del Chief of the Royal Malaysian Air Force, ai

quali sono state illustrate alcune capacità e tecnologie che la Difesa e

l’industria italiane possono offrire, in merito al dominio navale e

aerospaziale.

Nel complesso, l’attività ha dato nuovo vigore alle relazioni bilaterali,

ponendo le basi per il possibile avvio a breve per progetti congiunti con

la Difesa malese, oltre a garantire straordinaria visibilità all’intero

comparto della Difesa italiano.

