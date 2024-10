Scuola, Caliste – Fannunza: Nasce “lo scaffale del V”. 50 libri per ogni Istituto del Municipio

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

“Con grande entusiasmo presentiamo il progetto “Lo Scaffale del Quinto”, un’iniziativa che testimonia l’impegno del nostro Municipio nella promozione della lettura e della cultura tra i più giovani. Il progetto si realizzerà grazie alla preziosa collaborazione della rivista Andersen e della casa editrice biancoenero edizioni e si articola in tre momenti fondamentali: 1) Consegna di uno scaffale di libri a ogni Istituto Comprensivo: gli istituti comprensivi del nostro Municipio riceveranno una selezione di 50 libri, scelti dalla rivista Andersen, specializzata in letteratura per ragazzi, per arricchire le biblioteche scolastiche e offrire agli studenti nuove opportunità di crescita e di scoperta. 2) Giornata di formazione sulla lettura: momento di formazione dedicato a docenti e genitori, a cura della rivista Andersen, con l’obiettivo di raccontare lo scaffale e di fornire strumenti e strategie per incentivare la lettura tra i giovani delle scuole primarie e secondarie. La giornata si terrà presso la Casa della cultura e dello sport “Silvio Di Francia”, via Casilina 665, giovedì 10 ottobre dalle ore 16. 3) Giornata di condivisione e laboratori: presso la Casa sociale delle persone anziane e del quartiere “Luigi Petroselli”, via Locorotondo 31, venerdì 29 novembre dalle ore 9, si terrà un evento aperto a tutti, una grande festa della lettura, con laboratori e presentazioni di libri dedicati alle ragazze e ai ragazzi. La giornata vedrà la partecipazione di quattro librerie del territorio, per creare un momento di incontro e dialogo attorno al mondo della lettura. Per le classi aderenti è previsto un servizio di trasporto. Con “Lo Scaffale del Quinto” intendiamo costruire una comunità più consapevole, inclusiva e attenta alla crescita culturale dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che collaboreranno alla realizzazione di questo importante progetto”. Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Cecilia Fannunza assessore municipale alle Politiche Scolastiche.