(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Manovra: Sereni (Pd), più tasse per salvare evasori? Meloni dica la verità al Paese

Dichiarazione di Marina Sereni della segreteria del Partito Democratico

Dopo aver fatto un numero esorbitante di condoni fiscali, dopo aver introdotto “riforme” che contraddicono il sacrosanto principio costituzionale della progressività fiscale secondo cui “chi ha di più deve pagare di più”, il governo Meloni si appresta a fare una manovra lacrime e sangue.

Aumentare le tasse sui carburanti colpendo famiglie e imprese e magari, nello stesso tempo, tagliare i fondi per il welfare e la sanità per far tornare i conti.

Come ha giustamente ricordato la segretaria del PD Elly Schlein, le promesse elettorali di Meloni sono un lontano ricordo. Ma gli italiani hanno buona memoria.

Roma, 4 ottobre 2024