Corte Ue: L’accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare non è necessariamente limitato alla lotta contro i reati gravi

4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 L’accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare non è necessariamente limitato alla lotta contro i reati gravi

Esso presuppone, tuttavia, una previa autorizzazione da parte di un giudice o di un’autorità indipendente e deve essere proporzionato

Sentenza della Corte nella causa C-548/21 | Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare)

