COMUNICATO STAMPA: +++ ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO, INAUGURATO IL CENTRO LAVORO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE +++

ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO,

INAUGURATO IL CENTRO LAVORO DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE

Uno spazio aperto rivolto ai cittadini che hanno bisogno di supporto

nella ricerca di un lavoro.

Venerdì 4 ottobre, alle ore 15, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo

Centro per il Lavoro, con il tradizionale taglio del nastro nella nuova sede di

Piazza Cavour 3.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità. Tra queste, il Ministro

per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, l’Assessore all’Usura e

Beni Confiscati della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, il Sottosegretario alla

Presidenza della Regione Piemonte, Claudia Porchietto e l’Assessore ai Rapporti

con il Consiglio regionale, Gian Luca Vignale.

Per la Città di Venaria Reale sono intervenuti il Sindaco Fabio Giulivi, l’Assessore

al Lavoro Monica Federico e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Tinozzi. Per la

Città metropolitana di Torino era presente Rossana Schillaci, consigliera con

deleghe alle Politiche sociali e Parità, in rappresentanza del Sindaco

metropolitano Stefano Lo Russo.

A completare il quadro degli ospiti istituzionali vi erano Umberto D’Ottavio,

Presidente del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino e i rappresentanti

dell’Associazione Libera, con Josè Maria Fava, referente regionale per il

Piemonte e Andrea Zummo, referente per la provincia di Torino.

Tra gli intervenuti anche Barbara Virga, consigliera comunale e già Presidente

della Commissione speciale sui beni confiscati alla mafia, che nella scorsa

consigliatura ha dato un importante contributo al ritorno alla collettività di

alcuni edifici confiscati.

Alla cerimonia erano presenti anche alcuni sindaci dei comuni del Patto

Territoriale Z.O.T., assessori e consiglieri comunali, aziende del territorio e

numerosi cittadini.

Il Comune di Venaria Reale ha acquisito al patrimonio comunale dall’A.N.B.S.C.

(Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati

e Confiscati alla Criminalità) alcuni immobili.

A seguito di una procedura pubblica per il loro affidamento a fini sociali il solo

immobile di piazza Cavour n. 4 (ex bar) non è stato oggetto di interesse.

L’Amministrazione ha così deciso di utilizzarlo direttamente, riqualificandolo per

destinarlo a sede di un nuovo centro comunale di servizi per il lavoro.

È stata un’operazione di alto significato simbolico: uno spazio sottratto alle

attività criminali diventa un presidio di legalità, essendo il lavoro lo strumento

più potente per dare dignità alle persone e strapparle all’illegalità.

Il progetto di riqualificazione dell’immobile e della sua funzionalizzazione è stato

candidato al bando regionale L.R. 14/2007, art. 7 lett. a): Contributi ai Comuni

per il recupero dei beni confiscati Anno 2022, ottenendo un finanziamento.

L’amministrazione Comunale è impegnata da anni in progetti di politica del

lavoro. La sua azione si colloca dentro il quadro complessivo degli interventi per

le politiche del lavoro messe in campo dalla Regione Piemonte attraverso i Centri

per l’Impiego e il sistema delle agenzie per il lavoro accreditate.

In questa cornice il Comune ha assunto un ruolo integrativo, non sostitutivo,

facendosi carico in particolare di quella parte di popolazione disoccupata, che

per varie cause non riesce ad utilizzare in modo efficace le opportunità offerte

dalla rete dei servizi territoriali.

Il recupero dell’immobile sequestrato ha consentito di trasferire le attività

svolte, nei nuovi locali ristrutturati, e la nascita del Centro Lavoro della Città di

Venaria Reale, che si propone di essere un centro di iniziative e uno spazio

aperto rivolto ai cittadini che hanno bisogno di supporto e orientamento nella

ricerca di un lavoro.

Il ruolo dei comuni nei percorsi di politiche attive del lavoro può apparire

ininfluente e non coerente con l’assetto istituzionale e le competenze attribuite

in materia dalla Costituzione. Per molti aspetti, come risaputo – a partire dalla

riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 – la materia del lavoro e dei

percorsi di politiche attive è attribuita alle Regioni.

Tuttavia su molti temi, e quello del lavoro è solo uno tra i tanti,

l’Amministrazione Locale è l’Istituzione di prossimità, il volto palpabile della

presenza dello Stato e delle sue diramazioni nei territori. I Comuni sono i primi

terminali a cui si rivolgono i cittadini per affrontare i problemi che li affliggono o

le esigenze di cui sono portatori. I cittadini non conoscono assetti ed attribuzioni

istituzionali. Semplicemente, se hanno un problema, si rivolgono all’istituzione

che ritengono gli sia più prossima. Da qui, la scelta di mettere in campo azioni

concrete di cui il Centro Lavoro è un esempio.

Gli obiettivi del centro

Orientare le persone nella costruzione di un piano d’azione per la ricerca del

lavoro. Progettare e realizzare percorsi di reinserimento al lavoro sulla base del

profilo professionale e delle caratteristiche personali, anche attraverso

l’inserimento in tirocinio presso aziende, la partecipazione a brevi moduli

formativi, attività di Job club o altri progetti attivati dal Comune di Venaria

Reale. Accompagnare e supportare le persone nella ricerca attiva di

un’occupazione.

Le attività proposte

Progetti finanziati o cofinanziati dal Comune mirati a obiettivi specifici di

popolazione (cantieri di lavoro, progetti di pubblica utilità, tirocini di inclusione

sociale, – TIS, percorsi di attivazione sociale sostenibile – PASS etc.).

Percorsi di orientamento alla ricerca del lavoro, svolti attraverso incontri

tematici di gruppo e colloqui individuali, condotti da consulenti esperti,

finalizzati alla definizione dei propri obiettivi professionali e di strategie di

ricerca maggiormente vantaggiose ed efficaci.

Tirocinio in azienda sulla base delle caratteristiche segnalate dalle aziende.

Brevi moduli formativi.

Orientamento a percorsi di riqualificazione professionale.

A chi è dedicato

Il progetto si rivolge ai cittadini/e di Venaria Reale disoccupati/e o inoccupati/e

iscritti/e al Centro per l’Impiego di Venaria Reale.

Il Centro Lavoro è in Piazza Cavour 3

Orario di apertura

Lunedì ore 9,30-13/14,30-17

Martedì-Mercoledì-Venerdì

Ore 9,30-13,30/14,30-17

Giovedì: chiuso

Contatti per appuntamenti

Lunedì-Giovedì: ore 14-16

Martedì-Mercoledì: ore 10-12

Le dichiarazioni

Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione: «L’inaugurazione di

oggi è un momento importante per il nostro territorio, perché segna la presenza

tangibile dello Stato e offre una prospettiva concreta di futuro a tutta la nostra

comunità. Questo nuovo Centro Lavoro non sarà solo un edificio in cui le idee

prendono forma e i sogni possono diventare realtà, in grado di favorire

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovere l’occupazione e

sostenere il progresso economico del territorio, ma un simbolo di speranza e di

promozione del senso civico che rinforzerà il senso di appartenenza e di fiducia

nello Stato. Un luogo di affermazione dei cittadini onesti, il risultato di un

impegno collettivo della comunità, delle forze dell’ordine e delle istituzioni».

Donato Giovanni Cafagna, Prefetto di Torino: «L’evento odierno assume una

significativa importanza per la vita della comunità locale, poiché non solo

fornirà servizi di accompagnamento a coloro che sono in cerca di

un’occupazione, sostenendo in tal modo concretamente, con politiche attive del

lavoro, una fascia di cittadini vulnerabile, ma consentirà anche di recuperare al

soddisfacimento di un’attività di pubblica utilità, un bene sottratto alla

criminalità organizzata, trasformandolo in un presidio di legalità. Ritengo che la

collaborazione istituzionale finalizzata al recupero a fini sociali di beni frutto di

attività illecite, costituisca l’esempio migliore e più efficace per il contrasto

alla criminalità organizzata, perché restituisce alla collettività ciò che le era

stato indebitamente sottratto, infondendo fiducia nell’operato delle Istituzioni

e creando le condizioni per un contrasto sempre più deciso ad ogni forma di

illegalità».

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte ed Elena Chiorino, Vicepresidente e

Assessore al Lavoro Regione Piemonte:

«L’inaugurazione di questo nuovo Centro Lavoro a Venaria Reale è un’iniziativa

di grande valore, non solo per il supporto concreto che offre a chi è in cerca di

lavoro, ma anche per il significato simbolico che porta con sé. È pregevole che

un bene sequestrato alla criminalità venga trasformato in un luogo dove si

promuova l’onestà e la dignità del lavoro. Questo centro rappresenta una vera e

propria rinascita, un presidio di legalità che favorisce l’inserimento lavorativo

di chi si trova in maggiore difficoltà. Attraverso i servizi offerti, non solo si

combatte l’illegalità, ma si dà un’opportunità concreta a chi, per vari motivi,

ha bisogno di un aiuto per reintegrarsi nel mondo del lavoro. Come Regione

Piemonte, siamo orgogliosi di sostenere concretamente progetti che mettono al

centro la persona e il suo diritto a un futuro basato sul lavoro e sulla dignità. Un

plauso al Sindaco e all’Amministrazione di Venaria Reale per questa pregevole

iniziativa».

Marrone Maurizio, Assessore Usura e beni confiscati Regione Piemonte: «Ogni

volta che un bene confiscato alla mafia torna a vivere ospitando un servizio di

carattere sociale, vince la legalità e soprattutto l’attenzione delle istituzioni ai

bisogni dei più fragili, dove la malavita organizzata cerca di insinuarsi per

reclutare manovalanza e consenso. Quando arriva il lavoro trionfa la dignità e si

ritirano le mafie».

Fabio Giulivi, Sindaco della Città di Venaria Reale: «È un giorno importante per

tutta la comunità di Venaria Reale. D’ora in poi la Città, e nello specifico il

quartiere di Altessano, ha a disposizione un nuovo spazio. Un Centro per il

Lavoro che sorge in un locale che in passato era un bar appartenuto alle