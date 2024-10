(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 AUTONOMIA, COLUCCI (M5S): CDX HA CAPITO CHE È UN DISASTRO

ROMA, 4 ott. – “Sull’Autonomia ormai non passa giorno senza che FI esponga apertamente dubbi, timori e volontà di frenare. Peccato che FI abbia votato sì a quella legge folle. Prima l’altolà a qualsiasi azione senza la preventiva definizione dei lep, poi le preoccupazioni del ministro Tajani che anche oggi ha detto che l’export non può essere oggetto di devoluzione alle Regioni. Adesso emergono, stavolta tramite fonti anonime, i dubbi della stessa FI e anche di Fdi e del governo sull’opportunità di regionalizzare del tutto la Protezione Civile. Forse lam aggioranza di destra-destra ha finalmente studiato la legge che ha approvato e le sue drammatiche conseguenze, solo oggi sta capendo, o finge di capire, che l’Autonomia differenziata semplicemente è un colabrodo da buttare via, sia per le materie coperte da Lep sia per le altre. Pian pianino vedremo che questi dubbi si faranno avanti su tutte le 23 materie oggetto dell’Autonomia differenziata. Ci si doveva arrivare prima; ma per fortuna, grazie all’impegno del M5S e di altre forze politiche e sociali e soprattutto grazie all’iniziativa di un milione e trecentomila cittadini che hanno firmato per il NO all’autonomia differenziata, si è aperta la prospettiva del referendum abrogativo. Il governo è ancora in tempo per accantonare questa strada che trascinerebbe l’Italia in un burrone”.

Lo afferma il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione affari costituzionali.

