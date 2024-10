(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

Manovra: Misiani (Pd), Su tasse governo Meloni in stato confusionale

“Sulle tasse il governo Meloni è in stato confusionale. Annunciano nel Piano strutturale di bilancio l’aumento delle accise sul diesel, salvo spergiurare che non è vero. Evocano un “contributo” sui profitti delle imprese, seminando il panico in Borsa, ma secondo loro non sarebbe una nuova tassa. La verità è che il ministro Giorgetti non sa che pesci pigliare ed è nel pallone. Se il buon giorno si vede dal mattino, allacciamo le cinture di sicurezza in vista della prossima legge di bilancio.” Così su X Antonio Misiani, responsabile Economia, finanze e imprese nella segreteria Pd.

Roma, 3 ottobre 2024