(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Golf, Barelli: “Addolorato per scomparsa amico Chimenti. Lo sport oggi piange perdita di un grande uomo”

“Sono profondamente addolorato per la morte di Franco Chimenti, un grande amico, con il quale ho condiviso l’amore e l’impegno per il mondo dello sport. Franco è stata una figura di grande rilievo, che ha promosso con passione e competenza lo sport del golf rendendolo più accessibile, fino a portare a Roma la Ryder Cup. Un abbraccio affettuoso ai suoi cari, siamo uniti nel dolore e tutti sentiremo la sua mancanza”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

