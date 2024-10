(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

DL OMNIBUS, FENU (M5S): SIAMO ALLE COMICHE, TRA CONDONO TOMBALE ED ELEMOSINA PER POCHI

Roma, 3 ottobre. “Gli scienziati del Centrodestra che hanno messo mano al Dl omnibus sono gli stessi che hanno promosso in campagna elettorale la flat tax, l’aliquota unica per tutti. Adesso assistiamo a una moltitudine di aliquote mai vista nel sistema tributario, per giunta all’interno di un condono tombale introdotto in un concordato fiscale. La cosa comica è che la finalità era semplificare il sistema e contrastare l’evasione. Invece il risultato è la complessità più totale e un condono tombale per gli evasori. Ma che capolavoro. Tutto questo con un costo di 1 miliardo di euro in termini di minor gettito, una cifra pari a 10 volte il finanziamento del bonus Natale. Sempre che i beneficiari capiscano a chi è effettivamente rivolto il bonus Natale, vista la girandola di paletti a cui mancava si aggiungesse la necessità di un neo nel braccio sinistro e una voglia di fragola in quello destro. Il bonus Natale è un caos che ha come unica utilità quella di dire che si darà un’elemosina anche se in realtà i beneficiari saranno pochi”. Lo ha detto Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze della Camera, dichiarando il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla fiducia sul Dl omnibus nell’aula di Montecitorio.

