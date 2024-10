Aun 3 ottobre 2024 (pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

elezioni regionali 17 e 18 novembre 2024: dal 3 ottobre in vigore

le disposizioni relative all’informazione istituzionale in periodo

elettorale (art. 9 legge 28/2000)

(aun) – perugia, 3 ott. 024 – A seguito della convocazione dei

comizi elettorali per le elezioni regionali di domenica 17 e

lunedì 18 novembre 2024, disposta dal Presidente della Regione

Umbria con decreto n.40 del 21 settembre 2024, entra in vigore da

oggi giovedì 3 ottobre quanto stabilito dall’articolo 9 della

legge 28/2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e

referendarie e per la comunicazione politica” (cd “par condicio”).

Tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di

voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di

svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle

effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace

assolvimento delle proprie funzioni” (comma 1).