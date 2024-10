A Piacenza al via il Convegno Ungdcec, Cataldi: “Giovani commercialisti siano al centro della professione”

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

“Nel contesto economico attuale, le operazioni straordinarie

rappresentano una leva cruciale per rafforzare la competitività delle

aziende. I giovani commercialisti, con la loro preparazione tecnica e

apertura verso l’innovazione, sono pronti a rispondere alle sfide del

mercato. Tuttavia, per garantire un supporto adeguato alle imprese, è

necessario affiancare questa energia all’esperienza maturata sul campo”.

Lo ha affermato il presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili, Francesco Cataldi, aprendo a

Piacenza il Convegno Nazionale 2024.

Cataldi ha sottolineato l’importanza di mettere i giovani al centro

della professione. “Siamo il presente, non il futuro”, ha dichiarato il

numero uno dell’associazione, evidenziando l’urgenza di promuovere

politiche che valorizzino l’innovazione e garantiscano standard

qualitativi sempre più elevati.

Nel corso del suo intervento, Cataldi ha lanciato inoltre un appello ai

vertici della professione, chiedendo “un maggiore sostegno rispetto alla

presenza dei giovani nei Consigli, attraverso l’introduzione di una

quota generazionale per favorire un rinnovamento della leadership”.

Al centro del dibattito, anche la riforma del d.lgs. 139/05: “Adattare

la professione alle trasformazioni economiche degli ultimi 20 anni è una

necessità”.

Le nuove sfide includono l’automazione e l’intelligenza artificiale, ma

anche la remunerazione dei giovani professionisti, che spesso non

riflette le responsabilità assunte. Cataldi ha ribadito la necessità di

una remunerazione equa, che garantisca la crescita degli studi

professionali e permetta di affrontare le sfide future.

Il presidente ha concluso con un appello all’unità della categoria:

“Cambiamo mentalità e guardiamo insieme al futuro. Solo così costruiremo

una professione forte e inclusiva”.