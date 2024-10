(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

wed 02 ottobre 2024

Università di Camerino

ANCHE UNICAM AL “FIRST UZBEK-ITALIAN EDUCATIONAL FORUM”

Camerino, 2 ottobre 2024 – Anche l’Università di Camerino ha preso parte nei giorni scorsi al “First UzbeK-Italian educational forum”, il primo forum dei Rettori delle Università italiane e delle Università dell’Uzbekistan, organizzato dalla CRUI-Conferenza dei rettori delle Università Italiane, alla presenza dei Ministri dell’Università e della Ricerca dei due Paesi, Anna Maria Bernini e Kongratbay Sharipov.

La delegazione Unicam, guidata dal prof. Emanuele Tondi, Prorettore vicario con delega all’Internazionalizzazione, ha avuto anche l’opportunità di incontrare le governance, direttori di dipartimento e colleghi degli atenei uzbeki Tashkent State Technical University, Tashkent Institute of Chemical Technology e Samarkand University.

Spostatasi poi ad Almaty in Kazakistan, la delegazione Unicam ha potuto incontrare i docenti e visitare i laboratori della University of International Business e della Al-Farabi Kazakh National University.

“L’obiettivo degli incontri e delle visite – ha sottolineato il prof. Tondi – è stato quello di perseguire la Strategia per l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché valutare e discutere possibili ulteriori collaborazioni sia nell’offerta formativa, con l’istituzione di double degree e programmi comuni, che nella ricerca. Gli atenei kazaki ed uzbeki che abbiamo visitato sono infatti nostri partner in un progetto Erasmus+, che consentirà la mobilità di studentesse e studenti, così come del personale universitario, e ci permetterà di rendere sempre più internazionale l’Università di Camerino”.

“È stato inoltre reciprocamente emozionante – ha proseguito il prof. Tondi – incontrarsi con alcuni degli studenti e dottorandi Uzbeki e Kazaki che negli anni hanno usufruito della mobilità Erasmus in Unicam. Un percorso di crescita culturale e di vita unico, lo hanno definito, ringraziando tutta la comunità accademica e camerte per l’accoglienza”.

