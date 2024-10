LA REGIONE SOSTIENE IL RESTAURO E IL RECUPERO DELLA “CIASA DE LA MONIARIA” A SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

*La giunta regionale ha approvato un finanziamento del 90% della spesa per

il restauro e il montaggio dell’antica stube lignea risalente al XVIII

secolo rinvenuta durante i lavori di restauro dell’edificio.*

La *Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirol* ha approvato un importante

finanziamento per il restauro e recupero dell’edificio storico “Ciasa de la

Moniaria” di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan. In particolare, è stato

autorizzato un nuovo finanziamento vista la necessità di procedere al

restauro e al montaggio di un’antica stube lignea del XVIII secolo,

rinvenuta durante i lavori di restauro dell’edificio.

L’importanza di questo intervento non risiede solo nel valore

architettonico dell’edificio, ma anche nella salvaguardia di un prezioso

manufatto storico, la stube lignea, il cui restauro rispetta le rigorose

prescrizioni della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia

Autonoma di Trento. Il Comun General de Fascia si è attivato per garantire

che la stube venga riposizionata nella sua collocazione originaria, in

linea con il progetto di valorizzazione dell’immobile.

In virtù della rilevanza del progetto, la Regione ha concesso al Comun

General de Fascia un ulteriore finanziamento pari al 90% della spesa di €

41.108,14 che occorre per il restauro dell’antico manufatto. Questo

contributo si aggiunge al precedente finanziamento complessivo di €

“Il restauro della Ciasa de la Moniaria non solo preserva un pezzo

importante della storia culturale della nostra regione, ma restituisce alla

comunità un luogo di valore storico e artistico, che potrà essere

apprezzato anche dalle future generazioni – ha sottolineato l’assessore

regionale alle minoranze linguistiche *Luca Guglielmi* – il ritrovamento e

la conservazione della stube lignea rappresentano un arricchimento

culturale straordinario per San Giovanni di Fassa e per l’intera regione.

L’intervento rientra nel quadro di valorizzazione del patrimonio storico e

culturale delle minoranze linguistiche, confermando l’impegno della Regione

e del Comun General de Fascia nella tutela e promozione della cultura

ladina e delle sue radici”.

*DIE REGION UNTERSTÜTZT DIE RESTAURIERUNG UND SANIERUNG DER „CIASA DE LA

MONIARIA“ IN SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN*

*Die Regionalregierung hat die 90%ige Finanzierung der Ausgabe für die

Restaurierung und den Einbau der antiken Holzstube aus dem 18. Jahrhundert

genehmigt, die bei der Restaurierung des Gebäudes entdeckt wurde.*

Die *Regionalregierung von Trentino-Südtirol* hat eine größere Finanzierung

für die Restaurierung und Sanierung des historischen Gebäudes „Ciasa de la

Moniaria“ in San Giovanni di Fassa/Sèn Jan genehmigt. Die neue Finanzierung

wurde vor allem deshalb gewährt, weil eine antike, bei den

Restaurierungsarbeiten am Gebäude zum Vorschein gekommene Holzstube aus dem

18. Jahrhundert restauriert und eingebaut werden muss.

Die Bedeutung dieser Maßnahme liegt nicht nur im architektonischen Wert des

Gebäudes, sondern auch in der Erhaltung eines kostbaren historischen

Objekts, nämlich der Holzstube, deren Restaurierung gemäß den strengen

Vorschriften des Denkmalschutzamtes der Autonomen Provinz Trient

vorgenommen wird. Der Comun General de Fascia hat sich dafür eingesetzt,

dass die Stube im Rahmen des Projekts zur Aufwertung des Gebäudes wieder an

ihrem ursprünglichen Standort aufgestellt wird.

Aufgrund der Bedeutung des Projekts gewährt die Region dem Comun General de

Fascia eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 90 % der für die

Restaurierung der antiken Stube erforderlichen Ausgabe in Höhe von

41.108,14 Euro. Dieser Beitrag ergänzt die bisherige Gesamtfinanzierung von

Gebäudes gewährt wurde.

„Die Restaurierung der Ciasa de la Moniaria bewahrt nicht nur einen

wichtigen Teil der Kulturgeschichte unserer Region, sondern macht auch

einen Ort von historischem und künstlerischem Wert für die gesamte

Bevölkerung zugänglich, den auch die künftigen Generationen noch

wertschätzen können. Die Entdeckung und Restaurierung der Holzstube stellen

eine außerordentliche kulturelle Bereicherung für San Giovanni di Fassa und

für die gesamte Region dar, so dass diese finanzielle Unterstützung sich in

den Rahmen der Aufwertung des historischen und kulturellen Erbes der

Sprachminderheiten einfügt und den Einsatz der Region und des Comun General

de Fascia für den Schutz und die Förderung der ladinischen Kultur und ihrer

Wurzeln bekräftigt“, erklärte der Regionalassessor für

Sprachminderheiten, *Luca

Guglielmi.*

