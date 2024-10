(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 La Francia ospita il 19° Vertice della Francofonia all’insegna della creazione e dell’innovazione

4 e 5 ottobre 2024

Per la prima volta in trentatré anni, i rappresentanti di quasi cento Stati membri e governi dell’Organizzazione internazionale della Francofonia si riuniranno in Francia per il Vertice della Francofonia. Questo evento, basato sul tema “Creare, innovare, intraprendere in francese”, si svolgerà il 4 ottobre 2024 a Villers-Cotterêts presso la Cité internationale de la langue française. Proseguirà il 5 ottobre 2024 a Parigi, presso il Grand Palais.

Un grande evento internazionale per il futuro del mondo francofono

Il XIX Vertice della Francofonia, noto come “Vertice di Villers-Cotterêts”, è un importante evento diplomatico, economico e culturale per i Paesi partecipanti, che offre una piattaforma unica per il dialogo nei cinque continenti. Per la Francia, questo evento è uno dei momenti salienti del 2024, insieme all’80° anniversario dello sbarco in Normandia e Provenza, ai Giochi Olimpici e Paralimpici e alla riapertura della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi.

Creazione, innovazione e imprenditorialità al centro del XIX Vertice della Francofonia

Il francese, la quinta lingua più parlata al mondo con 321 milioni di parlanti, non è più solo un mezzo di comunicazione. È una lingua di influenza, di affari e di creatività. E la Francofonia, un’area di cooperazione multilaterale È proprio sotto questi colori che si terrà la 19ᵉ edizione di questo evento.

I temi affrontati al Vertice, come “Le sfide che i cittadini francofoni devono affrontare nell’era digitale”, risuoneranno con questioni contemporanee e orientate al futuro. Grazie alla partecipazione attiva di giovani creatori, innovatori e imprenditori della società civile, questo evento offre l’opportunità alle nuove generazioni di francofoni di recuperare la lingua francese in tutta la sua ricchezza e diversità. L’obiettivo è quello di trasformare il mondo francofono in un vero e proprio vivaio di opportunità e solidarietà, e di trasformare questo legame comunitario in un vettore di creazione e innovazione, in termini economici, culturali e tecnologici.

Eventi in onore della Francofonia in vista del Vertice

Nel periodo che precede il Vertice, tra il 2 e il 6 ottobre si terranno diversi eventi per celebrare la francofonia in una serie di luoghi emblematici.

Dal 2 al 6 ottobre 2024, “Refaire le monde, le Festival de la francophonie” si svolgerà presso la Gaîté Lyrique : un programma multidisciplinare aperto a tutti e gratuito : mostre, concerti, conferenze e dibattiti, spettacoli, commedie, incontri letterari, proiezioni di film, workshop, ecc. Ma anche a Villers-Cotterêts e in tutta la Francia. L’intero programma è gratuito e aperto a tutti. Alcuni eventi richiedono la prenotazione anticipata!

Consulti il programma del Festival de la francophonie (PDF – 2,1 MB)

e prenoti subito i biglietti per il Festival

La STAZIONE F sarà lo scenario dell’esposizione di innovazioni in lingua francese ” FrancoTech “, mentre il CENTQUATRE-PARIS ospiterà il Village de la Francophonie, aperto al pubblico e con padiglioni dell’Organisation internationale de la Francophonie e dei suoi Stati membri.

Consulti il programma del Villaggio della Francofonia (PDF – 1,4 Mb)

Maggiori informazioni sul Summit e sul Festival de la Francophonie

* Sito web del Summit: http://www.francophonie2024.gouv.fr

* Sito web del Festival: http://www.festivalfrancophonie2024.org