(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 2 ottobre 2024

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

RICHIESTA ACCREDITI PER LA PARTITA DELLA VITA

Coloro che invieranno la richiesta di accredito potranno ritirare il pass stampa presso il botteghino del Pala Minardi sabato 5 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 18.00.

PER I GIORNALISTI

richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare

copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare

copia della tessera OdG

in mancanza del tesserino, si dovrà allegare una lettera firmata dal direttore responsabile che attesti che la persona da accreditare sta facendo il percorso per l’ottenimento del tesserino professionale.

PER I TECNICI E OPERATORI

richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare

copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare

copia della tessera OdG (facoltativa e solo se la persona da accreditare ne è in possesso)

PER I FOTOGRAFI

richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmate dal direttore responsabile della testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona da accreditare

copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare

copia della tessera OdG (obbligatoria in caso di fotografi freelance, non accreditati da una testata)