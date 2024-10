(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Ronzulli (FI), fine campo largo? Non è grande notizia

“La fine del campo largo non è una grande notizia. Abbiamo sempre detto che era una coalizione tenuta insieme per forza con lo scotch, senza un programma condiviso. Quando non c’è una visione unitaria del Paese e del suo futuro, avvengono queste cose, ossia veti e controveti. Purtroppo chi ci rimette sono i cittadini”. Così a Porta a Porta, su Rai Uno, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.