PERIFERIE: DOMANI ORE 14.30 AUDIZIONE ANCI

Proseguono le audizioni della Commissione Parlamentare Inchiesta Periferie che domani si confronterà con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Prevista per domani, Mercoledì 2 Ottobre alle 14,30,una seduta che vedrà la partecipazione del Presidente Anci facente funzioni, Roberto Pella, del Vice Sindaco di Roma Capitale, Silvia Scozzese e dell’Assessore di Venezia, Michele Zuin. “Un ulteriore, importante momento di approfondimento per la nostra Commissione che sta portando avanti una triplice azione di analisi, di proposta e di presenza sul territorio delle periferie del nostro Paese” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (FI),Presidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città italiane e delle loro periferie. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta presso la webtv della Camera.

