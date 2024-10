Festival dell’Accoglienza: una lettura collettiva e uno spettacolo in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” – 3 e 5 ottobre 2024 – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

Fondazione Migrantes regione Piemonte e

Valle d’Aosta presentano due date:

Data: 03/10/2024

Ora: 18:00

Luogo: Difronte al Comune

P.zza Vittorio Veneto, 1

Data: 05/10/2024

Ora: 21:00

Luogo: Teatro Sociale,

P.zza Vittorio. Veneto, 21

Giornata della

memoria e

dell’accoglienza

Quanto è profondo il

mare?

Una lettura collettiva e aperta alla

cittadinanza di una parte della Lista

delle

persone

migranti

morte

cercando di raggiungere un rifugio

sicuro in Europa. L’evento si terrà in

occasione

della

“Giornata

della

memoria e dell’accoglienza”, istituita

per commemorare coloro che hanno

perso la vita nel tentativo di emigrare,

fuggendo da guerre, persecuzioni e

miseria. La data del 3 ottobre è stata

scelta per ricordare la tragedia del

2013 al largo di Lampedusa, dove

persero la vita 368 persone.

Lo spettacolo “Quanto è profondo il

mare?” racconta tre storie che si

intrecciano attorno al mare, con un

punto in comune: la speranza per

un futuro migliore. Un giovane in

cerca di riscatto, una famiglia che

spera in un futuro migliore e un

giovane padre disposto a tutto per

la figlia. Il mare, eterno e

immutabile, è il filo conduttore delle

loro avventure, mentre le

motivazioni che spingono a partire

rimangono sempre le stesse.

