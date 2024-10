(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Dossieraggio: Zanettin (FI), De Raho incompatibile, non può indagare su se stesso

“De Raho è incompatibile, non può indagare su se stesso. E’ vero che non esiste una norma che gli impone di dimettersi, ma qualunque persona dotata di buon senso, di bon ton istituzionale, al suo posto avrebbe fatto un passo indietro. Lui si ostina, invece, a partecipare ai lavori, agli uffici di presidenza e francamente questa posizione crea imbarazzo in tutta la Commissione Antimafia». Così in un’intervista al Tempo il senatore di Forza Italia e componente dell’Antimafia, Pierantonio Zanettin. “Qualsiasi persona che crede in questo organo si sarebbe comportata in un altro modo. A mio parere, doveva farsi da parte per garantire il buon andamento dei lavori, per quello che, una volta, veniva chiamato galateo istituzionale. Questo accanimento è, invece, inspiegabile. Siamo abituati alle contraddizioni del Movimento 5 Stelle, ma stavolta si è oltrepassato ogni limite”. Quanto alla vicenda dossieraggio, Zanettin osserva: “E’ inquietante vedere che i destinatari degli accessi fossero principalmente esponenti dell’attuale maggioranza, tra l’altro alla vigilia della formazione del governo. Si cercavano, senza ombra di dubbio, degli scandali per metterci in difficoltà”.